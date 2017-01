Genf (awp) - Die zur Richemont-Gruppe gehörende Schaffhauser Uhrenmarke IWC hat sich 2016 in einem für die Uhrenindustrie schwierigen Geschäftsumfeld behauptet und an Gewicht gewonnen. Dabei setzen IWC-Chef Georges Kern, der als Leiter des neu geschaffenen Bereichs "Watchmaking, Marketing and Digital" zur Gruppe wechseln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...