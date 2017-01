Seit Anfang November steigen die Aktienindizes der Wall Street. Seit Anfang Dezember geht es auch mit den Aktienmärkten in Europa deutlich aufwärts. Doch diese Rallye basiert nicht auf einer bereits erfolgten Verbesserung der Rahmenbedingungen, sondern auf der Erwartung, dass sie sich in den kommenden Monaten ergeben wird, sobald Donald Trump ins Oval Ofce eingezogen ist. Man baut darauf, dass er das Wirtschaftswachstum in den USA stärken wird, höhere Löhne und mehr gute Arbeitsplätze zu einem anziehenden Konsum führen werden und dass der Rest der Welt dabei mitgezogen wird.

Dabei weiß man zwar, dass das von Trump avisierte Rezept nur kurzfristig funktionieren könnte, weil steigende Löhne, steigende Staatsausgaben und niedrigere Steuern die ohnehin schon große Haushaltslücke ausweiten und zudem zu In?ation und damit zu steigenden Zinsen führen, die das Wachstum wieder bremsen würden. Aber da ist es wie so oft in den letzten Jahren: Man schaut einfach nicht über den Tellerrand und setzt darauf, dass sich das dann schon irgendwie regeln wird. Was leichtfertig klingt, aber:

Alle wollten dabei sein

Erstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...