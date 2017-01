München (ots) -



Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben gegenüber der vergangenen Woche etwas nachgegeben. Wie der ADAC mitteilt, kostet ein Liter Super E10 derzeit im Tagesmittel 1,364 Euro. Im Vergleich zur Vorwoche ist dies ein Rückgang von 0,5 Cent. Der Dieselpreis ist um einen Cent auf 1,186 Euro gefallen.



Die gesunkenen Kraftstoffpreise führt der ADAC vor allem darauf zurück, dass sich der Euro gegenüber dem US-Dollar etwas erholt hat. Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".



