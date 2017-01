Frankfurt - BMW-Aktie erscheint günstig - Steigende Verkaufszahlen bei BMW und Mini - Aktienanalyse BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) konnte seinen Absatz in den ersten 11 Monaten 2016 um 5,8% auf rund 2,15 Mio. Fahrzeuge steigern, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...