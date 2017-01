Es ist bislang eine äußerst spannende Handelswoche. Bereits am Dienstag gab Theresa May Eckdaten zum geplanten Brexit bekannt. Am Donnerstag folgt nun die erste EZB-Sitzung des Jahres, bevor am Freitag der 45. US-Präsident Donald Trump vereidigt wird. Wie politisch sind die Börsen derzeit? Norbert Paul mit einer Einschätzung bei Börse Stuttgart TV.