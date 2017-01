Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

18.01.2017 / 16:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

Wiesbaden, 18. Januar 2017 - Die Aareal Bank hat heute einen Hypotheken- Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon von 0,01 % ausgestattet und am 4. Juli 2022 endfällig. Der Ausgabekurs lag bei 99,68 %. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 0,069 %. Dies entspricht einem Abschlag von 8 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs im Swap- Markt.

Aufgrund des großen Interesses von nationalen und internationalen Investoren an der Emission lag das Orderbuch bereits nach einer Stunde deutlich über 1 Mrd. EUR. Bei Schließung der Bücher war die Emission knapp dreifach überzeichnet. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium bestehend aus Commerzbank, DekaBank, DZ Bank, LBBW und UniCredit.

Die heutige Pfandbriefemission der Aareal Bank ist die erste Emission nach der Vergabe des Aaa Ratings für die Hypothekenbandbriefe der Aareal Bank durch Moody's am 12. Januar 2017. Die hohe Qualität der Hypothekenpfandbriefe der Aareal Bank wird damit durch die Höchstnoten von FitchRatings und Moody's bestätigt.

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist einer der führenden internationalen Immobilienspezialisten. Sie ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden insbesondere aus der Wohnungs- und der gewerblichen Immobilienwirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com Jorge Person Tel.: +49 611 348 3217 jorge.person@aareal-bank.com Alessandro Schwarz Tel.: +49 611 348 2923 alessandro.schwarz@aareal-bank.com

18.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

537447 18.01.2017

ISIN DE0005408116

AXC0199 2017-01-18/16:37