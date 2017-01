Der Euro hat am Mittwochnachmittag wieder leicht unter 1,07 US-Dollar notiert und somit von seinen zwischenzeitlichen Verlusten erholt. Gegen 16.00 Uhr stand der Euro bei 1,0686 US-Dollar und damit ungefähr am Niveau von heute Früh.Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten sind robust ausgefallen. Die Industrieproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...