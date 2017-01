Bonn (ots) - Es sind nur 35 Worte: Seinen Amtseid wird Donald Trump auf die Bibel schwören, auf die der US-Präsident Abraham Lincoln 1861 seinen Eid zur Amtseinführung ablegte. Zwei Monate nach der Wahl wird der 70-jährige Republikaner Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Die Sicherheitsbehörden erwarten, dass rund 800.000 Menschen in Washington zusammenströmen werden, ein Großteil davon Anti-Trump-Demonstranten. phoenix berichtet von 14 Uhr bis Mitternacht über das Großereignis - mit Live-Übertragungen aus Washington, Schaltgesprächen, Gästen im Studio und Dokumentationen.



Den ganzen Tag ist phoenix live bei den Ereignissen in Washington dabei. Um 14 Uhr und 16 Uhr (MEZ) wird Korrespondent Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios Washington über die Stimmung vor Ort berichten. Gegen 14.30 Uhr (MEZ) findet ein Gottesdienst in Washington statt, den Trump und der designierte Vizepräsident Mike Pence besuchen werden. Anschließend fahren Trump und Pence zum Tee ins Weiße Haus und treffen dort Barack Obama. Für 16.30 Uhr (MEZ) ist eine Prozession mit ihm und seiner Frau Michelle geplant. Gegen 17.25 Uhr (MEZ) wird Trump am Kapitol seinen Amtseid ablegen und eine Rede halten. Die Teilnehmer der Vereidigungszeremonie sollen durch Panzerglasplatten vor Heckenschützen abgeschirmt werden. Die Polizei- und Sicherheitsdienste wollen mit rund 28.000 Beschäftigten die Festivitäten schützen - auch wenn es nach Angaben von Heimatschutzminister Jeb Johnson keine Hinweise auf eine "spezifische glaubwürdige Bedrohung" gibt. Für 21 Uhr (MEZ) ist eine Parade mit Militärkapellen, Reiterstaffeln und anderen Abordnungen aus 21 Bundesstaaten geplant. Anschließend beginnen gegen 23 Uhr (MEZ) die feierlichen Bälle zur Amtseinführung.



Die Ereignisse aus Washington ordnen die Moderatoren im Bonner Studio mit Experten für die Zuschauer ein. Von 14.30 bis 16.30 Uhr moderiert Mareike Bokern, von 16.30 Uhr bis 21.00 Uhr übernimmt Michael Kolz, den Abschluss macht Michael Krons von 21 Uhr bis Mitternacht. Gäste im Studio sind der Politikwissenschaftler Prof. Thomas Jäger von der Universität Köln und der Reuters-Korrespondent Erik Kirschbaum. In der Sendung "Der Tag" werden alle Ereignisse zusammengefasst. Dokumentationen wie das Porträt "Präsident Trump - Leben für den Erfolg" (ORF) und "Angst vor der Trump-Mauer" runden das Programm ab.



