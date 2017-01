Lieber Leser,

in den letzten Tagen musste die Aktie von BB Biotech Federn lassen, nachdem sich das Chartbild in den Wochen zuvor noch deutlich aufgehellt hatte. Was ist der Auslöser für den jüngsten Kursrücksetzer?

Was plant Trump?

Dies liegt zum einen an den Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der Immobilien-Mogul hatte sich zum Ende der vergangenen Woche abschätzig zur Pharma- und Biotechbranche geäußert. Anleger befürchten nun, dass es doch zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...