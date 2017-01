IMMOFINANZ AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

IMMOFINANZ AG: Änderung des Stimmrechtsanteils von Och-Ziff Capital Management Group LLC

Och-Ziff Capital Management Group LLC hat am 17. Jänner 2017 gemäß §§ 91 ff BörseG mitgeteilt, dass von Och-Ziff Capital Management Group LLC gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen am 13. Jänner 2017 eine meldepflichtige Anteilsschwelle überschritten wurde und derzeit ein relevanter Anteil entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 6,78% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien von IMMOFINANZ AG gehalten wird.

Der relevante Anteil von Och-Ziff Capital Management Group LLC* stellt sich wie folgt dar:

Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 1 BörseG:

Art des Instruments: IIAAV 2 01/24/24 Corp (physical [ISIN: XS1551932046])

Verfalldatum: N/A Ausübungsfrist: 06.03.2017 - 10.01.2024

Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können: 501.400 Prozent der Stimmrechte: 0,05%

Art des Instruments: IIAAV 4 ¿ 03/08/18 Corp (physical [ISIN:

XS0592528870]) Verfalldatum: N/A Ausübungsfrist: 03.10.2011 - 26.02.2018

Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können: 39.415.480 Prozent der Stimmrechte: 4,04%

Summe Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 1 BörseG: Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können: 39.916.880 Prozent der Stimmrechte: 4,09%

Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG

Art des Instruments: IIAAV 2 01/24/24 Corp (swap [ISIN: XS1551932046])

Verfalldatum: 31.12.2018 Ausübungsfrist: 06.03.2017 - 10.01.2024 Physisches oder Cash Settlement: Cash Anzahl der Stimmrechte: 11.615.760 Prozent der Stimmrechte: 1,19%

Art des Instruments: IIA AV (swap [ISIN: AT0000809058])

Verfalldatum: 15.03.2018 Ausübungsfrist: N/A Physisches oder Cash Settlement: Cash Anzahl der Stimmrechte: 25.000 Prozent der Stimmrechte: 0,00%

Art des Instruments: IIA AV (pay-to-hold [ISIN: AT0000809058]) Verfalldatum: Unbefristet. Jede Partei kann die Vereinbarung mit einer

Kündigungsfrist von einem Tag beenden. Ausübungsfrist: N/A Physisches oder Cash Settlement: Cash Anzahl der Stimmrechte: 14.650.000 Prozent der Stimmrechte: 1,50%

Summe Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG: Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können: 26.290.760 Prozent der Stimmrechte: 2,69%

* Die vollständige Kette von kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person, stellt sich wie folgt dar:

1. Och-Ziff Capital Management Group LLC Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 2. Och-Ziff Holding Corporation (direkt kontrolliert von Z 1) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 3. OZ Management LP (direkt kontrolliert von Z 2) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 4. OZ Management II LP (direkt kontrolliert von Z 3) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): keine Total von beiden (%): keine 5. OZ Special Funding (OZMD), L.P. (direkt kontrolliert von Z 3) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): 5,72 Total von beiden (%): 5,72 6. OZEA, L.P. (direkt kontrolliert von Z 4) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): 0,06 Total von beiden (%): 0,06 7. OZEA Holdings, L.P. (direkt kontrolliert von Z 4) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): 0,23 Total von beiden (%): 0,23 8. OZ Europe Master Fund, Ltd. (direkt kontrolliert von Z 3) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): 0,71 Total von beiden (%): 0,71 9. Merrill Lynch Investments Solutions ¿ Och-Ziff European Multi Strategy UCITS Fund (direkt kontrolliert von Z 3) Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%): keine Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%): 0,07 Total von beiden (%): 0,07

Daniel S. Och ist Chief Executive Officer, Chairman und Executive Managing Director der Och-Ziff Capital Management Group LLC ('OZM') und kann durch Beteiligungen und andere Stimmrechtsvertretungen mehr als 50% der gesamten Stimmrechte an OZM ausüben. Für Zwecke dieser Meldung könnte er als kontrollierende Person dieser Gesellschaft und damit als oberste kontrollierende Person der in dieser Meldung offengelegten Beteiligungen erachtet werden.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl Head of Corporate Communications und Investor Relations

IMMOFINANZ Group T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich

ISIN AT0000809058

