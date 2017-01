Berlin (ots) - Aus der Zuckerrübe auf den Frühstückstisch: Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) informiert auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 über das Naturprodukt Zucker. Vom 20. bis 29. Januar 2017 erklären Fachleute auf dem Erlebnisbauernhof in Halle 3.2, warum nicht der Zucker, sondern die Energiebilanz für das Körpergewicht entscheidend ist. Besucher bekommen Ratschläge, wie Ernährung, Genuss und Bewegung in die Balance kommen.



Mit Kochshows, Broschüren, Videos, praktischer Anschauung und im persönlichen Gespräch zeigt die WVZ, wie jeder Verbraucher einfach selbst entscheiden kann, wie viel Zucker er essen möchte. Eine YouGov-Umfrage hat kürzlich bewiesen, dass die Verbraucher selbst entscheiden möchten: 79 Prozent der Deutschen wollen keine staatlichen Vorgaben dafür, wie viel Zucker sie konsumieren dürfen.



"Die Umfrage bestätigt unsere Überzeugung: In der Ernährungsdebatte brauchen wir Bildung statt Bevormundung", erklärt Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der WVZ. Eigenverantwortliches Verhalten scheint demnach ein sehr wichtiges Thema für die Deutschen zu sein. "Wir müssen daher über den Lebensstil, über das Gesamtpaket aus Ernährung, Genuss und Bewegung, reden. Vermeintlich einfache Lösungen wie Strafsteuern auf Zucker, Lebensmittelampeln und staatlich vorgeschriebene Rezepturen führen den Verbraucher nur in die Irre", betont Günter Tissen. "Am Ende zählen beim Körpergewicht doch nur die aufgenommenen und verbrauchten Kalorien."



Mehr Informationen zum Thema "Energiebilanz" und unserer Initiative "Schmeckt Richtig!" finden Sie unter www.schmecktrichtig.de



OTS: WVZ Wirtschaftliche Vereinigung Zucker newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52641 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52641.rss2



Pressekontakt: Wirtschaftliche Vereinigung Zucker Eva Sawadski Am Hofgarten 8 53113 Bonn Tel.: +49 228 2285 100 E-Mail: wvz-vdz@zuckerverbaende.de Internet: www.zuckerverbaende.de