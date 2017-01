Beta Systems Software AG schließt Geschäftsjahr 2015/16 ab

Berlin, 18. Januar 2017 - Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss für das am 30. September 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr festgestellt. Der Konzernumsatz lag bei 46,4 Mio. Euro und damit um ca. 12% über dem Vorjahreswert. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Konzernbetriebsergebnis von 5,3 Mio. Euro abgeschlossen (Vorjahr: -0,5 Mio. Euro Verlust). Der Konzernjahresüberschuss liegt bei 5,2 Mio. Euro (Vorjahr: 2,8 Mio. Euro).

Im Vergleich zu der am 31. Oktober 2016 veröffentlichten Unternehmensmitteilung, auf die ebenfalls verwiesen wird, haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Für das neue, am 1. Oktober 2016 begonnene Geschäftsjahr 2016/17 erwartet Beta Systems eine weitere leichte Umsatzsteigerung und ein ebenfalls leicht verbessertes Betriebsergebnis.

Die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2015/16 erfolgt am 19. Januar 2017.

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

Unternehmenskontakt: Beta Systems Software AG Investor Relations Tel.: +49 (0)30 726 118-0 Fax: +49 (0)30 726 118-800 E-Mail: ir@betasystems.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d 10559 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 726118 0 Fax: +49 (0)30 726118 00 E-Mail: info@betasystems.com Internet: www.betasystems.com ISIN: DE000A2BPP88 WKN: A2BPP8

Indizes: Entry Standard der Deutschen Börse, Marktsegment: Freiverkehr Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

