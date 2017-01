Zürich (ots) - Der milliardenschwere Industrielle Hansjörg Wyss

investiert im grossen Stil in der Schweiz. Gemäss Eintragungen in den

Grundbuchämtern hat er über sein Family Office Loreda 15 Immobilien

in Zentrumslagen gekauft. Der Transaktionspreis beträgt 169 Millionen

Franken. Verkäufer sind die neuen Besitzer des Modehandelshauses

Charles Vögele. In den von Wyss gekauften Immoblien sind

Charles-Vögele-Filialen einquartiert, darunter sind aber auch

Gewerbehäuser oder das Casino Theater in Locarno. Im veräusserten

Portfolio ist auch der Standort des Flagship-Store von Charles Vögele

an der Sihlstrasse von Zürich. Eine Vertreterin von Hansjörg Wyss

bestätigt: «Es ist korrekt, dass Loreda einen Teil des CV

Immobilienportfolios übernommen hat.» Gemäss Insidern ist

Loreda-Präsident Wyss daran, in der Schweiz ein bedeutendes

Immobilienportfolio aufzubauen. Dieses soll mittlerweile Objekte im

Wert von einer halben Milliarde Franken umfassen. Dazu gehören

Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebäude. Der Berner Industrielle hatte

vor fünf Jahren seine Medizinalfirma Synthes an den US-Konzern

Johnson & Johnson verkauft und 21 Milliarden Franken gelöst.



