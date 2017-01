Urdorf (ots) - Renault und Dacia bestätigten 2016 ihre starken

Verkaufsergebnisse aus dem Vorjahr. Im Gesamtmarkt der Personenwagen

und leichten Nutzfahrzeuge erreichten die beiden Marken in der

Schweiz ein kumuliertes Plus von 8% bei einem leicht rückläufigen

Gesamtmarkt von -2,1%. 25'560 immatrikulierte Neufahrzeuge

entsprechen einem gemeinsamen Marktanteil von 7,36%. Renault bewegte

sich exakt mit dem Gesamtmarkt und erreichte einen Marktanteil von

5,1%. Dacia meldet mit einem Plus von 39% (7'848 Fahrzeuge) ein

historisches Rekordergebnis. Auf die Einführung des Talisman, des

Neuen Renault Clio und des Neuen Megane im 2016 folgen bei Renault

Anfang 2017 der Neue Scenic und Grand Scenic, und im Laufe des Jahres

der Neue Koleos und der Alaskan (Pick-up). Dacia legt ebenfalls nach

und frischt das Angebot mit dem Neuen Sandero und Sandero Stepway,

dem Neuen Logan MCV, dem Neuen Lodgy und dem Neuen Dokker auf.

Leidenschaft pur verspricht das Revival der Marke Alpine.



Mit 317'318 neu zugelassenen Personenwagen zeigte der Schweizer

Gesamtmarkt 2016 eine leicht rückläufige Tendenz (-2%), allerdings

auf äusserst hohem Niveau. In diesem Umfeld bestätigte Renault die

starke Performance aus dem Vorjahr und konnte den sechsten Platz im

Marken-Ranking mit 14'301 Fahrzeugen und einem Marktanteil von 4,51%

sichern (gegenüber 4,58% im Vorjahr).



Bei den leichten Nutzfahrzeugen erreichte Renault ein Plus von 4%

(3'411 Fahrzeuge), während der Gesamtmarkt mit -3,2% abschloss.

Renault bestätigt damit den im vergangenen Jahr eroberten dritten

Platz in der Schweizer Marken-Rangliste der leichten Nutzfahrzeuge.



Der Gesamtmarktanteil (PW/NF) von Renault bleibt im Vergleich zu

2015 bei 5,1% stabil.



Für Dacia entwickelte sich 2016 zu einem historischen Jahr. Allein

bei den Personenwagen legte die Marke um 2'026 Fahrzeuge zu. Das

Total von 7'422 neu immatrikulierten Personenwagen bedeutet ein Plus

von 38% gegenüber dem Vorjahr und einen noch nie erreichten

Marktanteil von 2,34%. Bei den leichten Nutzfahrzeugen legte Dacia

mit 426 Neuzulassungen um ganze 69% zu. Mit einem Rekordabsatz von

7'848 Fahrzeugen und einem Gesamtmarktanteil von 2,26% (PW und NF)

blickt Dacia auf das mit Abstand stärkste Jahr seit der Einführung

der Marke vor elf Jahren zurück.



Olivier Wittmann, Generaldirektor von Renault Suisse SA: «Das

starke Verkaufsergebnis im 2016 bestätigt unsere innovative, auf die

Kundenbedürfnisse ausgerichtete Strategie. Mit dem Talisman gelang es

uns, in einem stark umworbenen Segment wieder Fuss zu fassen, während

wir beim Neuen Megane schon in den ersten Monaten von einem Erfolg

sprechen können. Die Renault Bestseller sind natürlich auch der im

vergangenen Jahr überarbeitete Clio, Neuer Megane und unsere breite

Palette an Crossover-Modellen. Bei den leichten Nutzfahrzeugen

schwingt der Neue Trafic klar nach oben auf den dritten Podestplatz

aus. Auf diesem Segment schätzen unsere Flottenkunden die

professionelle Betreuung, die wir über unsere Expertenmarke Renault

Pro+ bieten. Bei Dacia dürfen wir von einem aussergewöhnlichen Jahr

reden. Mit einer Steigerung um 2'200 neue Personenwagen und leichte

Nutzfahrzeuge legte Dacia im 2016 volumenmässig in der Schweiz mehr

zu als jede andere Marke! Diese Resultate verstehen wir als eine

Verpflichtung für die Zukunft! Und die sieht vielversprechend aus.»



RENAULT MEGANE UND RENAULT CLIO ALS BESTSELLER



Innerhalb der Renault Modelle zeichnet sich ein

Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze ab. Der Renault Clio schloss 2016

mit 3'021 Neufahrzeugen auf hohem Niveau und belegte im B-Segment

einen Marktanteil von 6,7%.



Der Renault Megane legte im C-Segment um 47% auf 3'052

Neufahrzeuge zu, was ihm einen Marktanteil von 4,8% sichert, mit

besten Aussichten auf ein noch stärkeres Resultat im 2017.

Spezialisten und Kunden bestätigen die Qualitäten des Neuen Megane

mit zwei wertvollen Auszeichnungen. Auto Bild Schweiz überreichte

Renault für den Neuen Megane das begehrte «Goldene Lenkrad», während

ihn die Jury aus Schweizer Fachjournalisten und Automobil-Experten

zum «Schweizer Auto des Jahres 2017» wählte.



ERFOLGREICHER START FÜR RENAULT TALISMAN



Eine Erfolgsgeschichte bahnt sich auch beim Renault Talisman an.

Im stark umkämpften D-Segment konnten die Renault Limousine und ihre

Kombi-Version Talisman Grandtour mit 660 Neuzulassungen bereits im

ersten Jahr sowohl Flotten- als auch Privatkunden von ihren

Qualitäten überzeugen.



RENAULT ZOE HÄLT IHRE STARKE POSITION



Im Segment der 100% elektrisch angetriebenen Personenwagen konnte

Renault die starke Zunahme von 2015 im vergangenen Jahr

konsolidieren. Mit 406 Neuzulassungen im 2016 bestätigt Renault die

Marktführung in der Klasse der Elektrofahrzeuge, die diesen

alternativen Antrieb zu einem erschwinglichen Preis anbieten.



NEUER RENAULT TRAFIC WEITERHIN AUF ERFOLGSKURS



Bei den leichten Nutzfahrzeugen sorgte der Neue Trafic bereits

2015 für ein starkes Plus. Im 2016 eroberte der beliebte Transporter

in der Schweiz mit 1'477 verkauften Einheiten den dritten Platz

seines Segments. Der Personenbus Trafic Passenger legte 2016 mit 480

Fahrzeugen um mehr als 22% zu.



Ein Teil dieses Erfolgs lässt sich auch auf die 2015 eingeführte

Expertenmarke Renault Pro+ zurückführen, die den Flottenkunden und

Gewerbetreibenden an 30 Standorten in der Schweiz fachliche

Unterstützung, massgeschneiderte Transportlösungen und attraktive

Finanzierungen anbietet.



REKORDJAHR FÜR DACIA



Im elften Jahr seit der Markteinführung kann Dacia auf das beste

Jahr seiner Geschichte überhaupt zurückblicken. Jedes Modell, vom

Sandero (+53,8%) über den Dokker (+50,1%), den Logan MCV (+36,3%, den

Duster (+27,2%) bis zum Lodgy (+14,7%) legte deutlich zu. Mit 3'483

Neuzulassungen (+49,2%) und einem Marktanteil von 7,8% stiessen der

Sandero und Logan MCV im Schweizer B-Segment auf den beachtlichen

vierten Platz unter allen Marken und Modellen vor.



BESTE AUSSICHTEN FÜR 2017



Renault und Dacia starten mit innovativen Modellen in das neue

Jahr. Auf die Markteinführung des Neuen Renault Scenic und des Neuen

Renault Grand Scenic folgen im Verlauf des Jahres der Neue SUV

Renault Koleos und der Renault Alaskan im Segment der Pick-ups. Neuer

Renault ZOE wird neu mit der Z.E.40-Batterie angeboten, mit der sich

die Reichweite auf stattliche 400 Kilometer erweitert (100%

elektrisch, gemäss Neuem Europäischem Fahrzyklus NEFZ). Bei den

leichten Nutzfahrzeugen bringt Renault innovative und leistungsfähige

Elektroantriebe, sei es mit der Neuauflage des Neuen Kangoo Z.E. oder

mit dem Master Z.E. Dacia wiederum führt die überarbeiteten Versionen

von Sandero, Sandero Stepway und Logan MCV ein. Im Frühling 2017

folgen Lodgy und Dokker. Und gegen Ende Jahr dürften die ersten

Alpine auf den Schweizer Strassen für ein neues automobiles Highlight

sorgen.



Olivier Wittmann, Generaldirektor von Renault Suisse SA: «Nach

einem starken 2016 mit steigenden Verkäufen wollen wir diesen Erfolg

mit der Einführung wichtiger Neuheiten ausbauen, sei es Anfang des

Jahres mit dem Neuen Scenic / Neuen Grand Scenic, bis zum Sommer mit

dem SUV Neuer Koleos oder im Herbst mit dem Pick-up Alaskan. Damit

modernisiert Renault die jüngste Modellpalette Europas weiter. Bei

Dacia starten wir auf hohem Niveau, verfügen aber über alle

Voraussetzungen, um das Glanzresultat von 2016 zu wiederholen. Zudem

führen wir Ende Jahr die Alpine ein, mit der wir unsere Leidenschaft

für das Automobil unterstreichen. Nebst den Top-Produkten können wir

aber auch auf ein breit abgestütztes Händlernetz mit einem

kompetenten Team an Spezialisten zählen, die unsere Privat- und

Flottenkunden professionell betreuen. Es sind also alle Zutaten da,

um die Renault Gruppe in der Schweiz auch 2017 einen weiteren Schritt

nach vorne zu bringen.»



Kontakt:

Laurent Burgat, Direktor Kommunikation

laurent.burgat@renault.ch / Tel: +41 44 777 02 48



Maryse Lüchtenborg, Kommunikationsattachée

maryse.luechtenborg@renault.ch / Tel: +41 44 777 02 26



Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

www.media.renault.ch