The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2017



ISIN Name



BMG4953J1348 IR RES LTD NEW HD-,01

CA65505T1093 NOBLE MINERAL EXPLORATION

CA80410K1012 SATURN MINERALS INC.

ID1000101900 PT CIPUTRA SURYA RP 250

ID1000107907 PT CIPUTRA PROPERTY RP250

US58441K1007 MEDIA GENL NEW DL-,01

US78388J1060 SBA COMMUNICATIONS DL-,01