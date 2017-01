Stuttgart (ots) - John Cryan, der noch immer irgendwie neue Chef der Deutschen Bank, hat nun die Gelegenheit, nach anderthalb Jahren im Amt den "Kulturwandel" wirklich voranzubringen, den seine Vorgänger Anshu Jain und Jürgen Fitschen schon vor Jahren angekündigt hatten. Dazu gehört aber auch, dass die Bank endlich klar und deutlich sagt, mit welchem Geschäftsmodell sie in die Zukunft gehen will. Seit Mai 2012, als Josef Ackermann aus dem Vorstand ausschied, wartet die Öffentlichkeit darauf. Eine Antwort steht nach wie vor aus. Die Boni-Kürzung kann nur ein erster Schritt sein.



OTS: Stuttgarter Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/48503 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_48503.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Zeitung Redaktionelle Koordination Telefon: 0711 / 72052424 E-Mail: spaetdienst@stzn.de http://www.stuttgarter-zeitung.de