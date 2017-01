Netflix-Gründer Reed Hastings setzt auf Reichweite statt Profit. Den Erfolg verdankt der Gründer außerdem drei Prinzipien, die er beharrlich verfolgt. Ideen, von denen andere Unternehmen nur lernen können. Eine Analyse.

Reed Hastings ist an diesem Tag so etwas wie der bewegte Mann des Bewegtbildes. Der Erfolg von Netflix, sagt der Gründer und grinst freudig in die Kamera, sei doch eher das Ergebnis eines grundsätzlichen Trends. "Mehr und mehr Menschen überzeugt die Idee, Fernsehen im Internet zu sehen, ohne Werbung und wann immer sie wollen."

Der Konzern aus Los Gatos präsentierte den Investoren das größte Nutzerwachstum seiner Geschichte. Im vergangenen Quartal gewann der Dienst 7,02 Millionen neue Mitglieder hinzu, etwa zwei Millionen mehr als von der Wall Street erwartet. Die Mehrheit, 5,12 Millionen neue Fans, stammt von außerhalb der USA. Nachbörslich stieg der Aktienkurs von Netflix um acht Prozent.

Im Januar 2016 war der Dienst parallel in 130 neuen Ländern gestartet und prägt nun das Fernsehverhalten von 93,8 Millionen Menschen. Hastings setzt auf Reichweite statt Profit.

Den Erfolg verdankt der Gründer außerdem drei Prinzipien, die er beharrlich verfolgt: dem Willen zu Experimenten, einem lokalen Fokus sowie Qualitätsbewusstsein. Es sind Ideen, von denen andere Unternehmen nur lernen können.

Hastings ...

