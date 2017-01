The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US06051GGH65 BANK AMERI. 2023 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US30216BGN64 EXPORT DEV CND 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US462652AD08 IRAK 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US61746BEE20 MORGAN STANLEY 17/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USU88125AC04 TEREX CORP. 17/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US61746BEG77 MORGAN STANLEY 2047 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1551709568 ST.BK.O.INDIA(LDN.B)17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1551914143 SPAREBK 1 BOLIG.17/28 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1553210169 CHINA DEV.BK 17/20 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1553210672 CHINA DEV.BK 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1554462421 SCANIA CV 17/18 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555080198 AFR. DEV. BK 17/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555094066 DVB BANK MTN.17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1555147369 SMURF.KAPP.ACQ.17/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA BMG4953J1595 IR RES LTD HD-,05 EQ00 EQU EUR N

CA NB71 XFRA CA65505T2083 NOBLE MINERAL EXPLORATION EQ00 EQU EUR N

CA SMK XFRA CA80412L1076 SATURN OIL+GAS O.N. EQ00 EQU EUR N

CA 4SB XFRA US78410G1040 SBA COMMUNICAT. A DL-,01 EQ00 EQU EUR N