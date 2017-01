Tagesgewinner war am Mittwoch FACC mit 6,66% auf 5,70 (347% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,26%) vor Semperit mit 6,25% auf 28,90 (403% Vol.; 1W 6,80%) und YY Inc. mit 2,51% auf 44,11 (200% Vol.; 1W 6,93%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -3,83% auf 15,82 (106% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,25%), NetEase mit -3,00% auf 235,78 (113% Vol.; 1W -1,46%), Barrick Gold mit -2,44% auf 16,82 (93% Vol.; 1W 0,84%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (31971,04 Mio.), Royal Dutch Shell (24590,25) und Apple (5438,21). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Semperit (403%), FACC (347%) und ArcelorMittal (309%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Glencore mit 17,89%, die beste ytd ist...

