GOLDMAN SENKT AURUBIS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 50 (54) EUR , (VB -2,1%) GOLDMAN HEBT SAP AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) , (VB +1,6%) GOLDMAN SENKT SOFTWARE AG AUF 'SELL' (NEUTRAL) , (VB -1,9%) JEFFERIES HEBT SCHAEFFLER AUF 'BUY' (HOLD) , (VB +0,9%) JPMORGAN HEBT BASF AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) , (VB +1,5%) JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 45 (36) EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 28 (26) EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 18 (15) EUR JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 110 (74) EUR KEPLER CHEUVREUX SENKT STABILUS AUF 'HOLD' (BUY) LAMPE SENKT LANXESS AUF 'HALTEN' (KAUFEN) , (VB -0,6%) MORGAN STANLEY SENKT THYSSENKRUPP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 24 EUR , (VB -1,1%) Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp...Den vollständigen Artikel lesen ...