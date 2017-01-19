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AURUBIS AG55,87+0,04 %
BASF SE89,05+0,47 %
COVESTRO AG66,78+2,49 %
EVONIK INDUSTRIES AG29,295+3,52 %
K+S AG23,845+0,95 %
LANXESS AG66,60+1,52 %
SAP SE83,60+0,16 %
SCHAEFFLER AG14,115+0,43 %
SOFTWARE AG32,675-1,19 %
STABILUS SA56,76+1,54 %
THYSSENKRUPP AG24,005+0,44 %
WACKER CHEMIE AG108,45+0,70 %