Neulich saß ich im Kaffeehaus einem Studenten gegenüber, der sich mit einem komplexen mathematischen Problem beschäftigte. Die Gleichung ging fast über die ganze Seite und er starrte eine ganze Zeit lang nur darauf. Dabei dachte ich mir, wie froh ich doch sei, nicht mehr in die Schule gehen zu müssen. Gleichzeitig begann ich aber auch darüber nachzudenken, wie schwer es sein kann, sich beim Investieren in einen neuen Markt zu stürzen. Genau wie diese mathematische Gleichung kann Investieren am Anfang sehr schwer sein, weil man die ganzen Informationen auf dem Blatt erst einmal gar nicht versteht.



Aber das muss nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...