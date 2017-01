Von Maarten van Tartwijk

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Supermarktbetreiber Royal Ahold Delhaize hat seinen Umsatz im Schlussquartal dank guter Geschäfte in den Niederlanden leicht gesteigert. Den Margenausblick für das abgelaufene Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

In den drei Monaten steigerte die Royal Ahold Delhaize NV den bereinigten Umsatz um 2,8 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. In den USA, wo die Supermarktkette den Großteil der Erlöse erzielt, lief es wegen gesunkener Nahrungsmittelpreise weniger gut. Während Delhaize America die Umsätze in den USA noch um 2,2 Prozent steigern konnte, sanken die Erlöse bei Ahold USA um 0,2 Prozent. In den Niederlanden lief es dagegen mit einem Umsatzplus von 6,6 Prozent erfreulich.

Für das abgelaufene Jahr rechnet das Unternehmen weiter mit einer gegenüber dem Vorjahr etwas besseren Gewinnmarge. Der Free Cashflow sollte rund 1,3 Milliarden Euro erreichen.

Royal Ahold Delhaize wird die Geschäftszahlen am 1. März vorlegen.

