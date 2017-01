Der Aufwärtstrend seit dem Tief bei 54,05 Euro im November ist in den letzten Tagen etwas ins Stocken geraten. Nach dem Hoch bei 58,75 Euro am 02.01. gab es einen kleinen Rücksetzer, der aber innerhalb des Trendkanals aufgefangen wurde. Der Ausbruch aus einem kleinen Seitwärtsphase seit 10 Tagen zwischen 56,12 Euro und 57,62 Euro wurde am Mittwoch mit einem kurzen Ausreißer nach oben getestet, aber ...

