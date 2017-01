Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Notierungen mit positiver Tendenz eröffnen. Nach drei schwachen Tagen in Folge hat sich wieder etwas Aufwärtspotential angestaut. Die Vorgaben aus den USA sind neutral zu werten, in Japan allerdings zogen die Kurse am Donnerstag klar an. Die am Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...