Arbon, 19. Januar 2017 - Die Arbonia verzeichnet einen Nettoumsatz

von CHF 995.3 Mio., was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von

5.7% entspricht; währungs- und akquisitionsbereinigt betrug das

Wachstum 0.9%. Dieses Wachstum kam trotz der Verlagerung von

Produktionskapazitäten und dem nach wie vor in vielen europäischen

Ländern schwierigen Marktumfeld zustande.



Das weiterhin anspruchsvolle und gleichzeitig heterogene Umfeld in

der europäischen Bauindustrie sowie die umfangreichen

Restrukturierungs- und Optimierungsprojekte prägten die Umsätze der

Arbonia Gruppe im Geschäftsjahr 2016. Der Nettoumsatz der Arbonia

Gruppe nahm im Geschäftsjahr 2016 um 5.7% auf CHF 995.3 Mio. zu.

Währungs- und akquisitionsbereinigt lag die Zunahme bei 0.9%. Positiv

beeinflusst war dieses Wachstum durch den weiterhin anhaltenden

Aufwärtstrend im Heimatmarkt Deutschland und die erfreulich

verlaufende Konjunktur in den osteuropäischen Märkten. Die

umfangreichen Optimierungs- und Investitionsprojekte verliefen

grundsätzlich nach Plan und konnten bereits teilweise ihre Wirkung

entfalten.



Die Umsatzentwicklung entspricht den Markterwartungen und liegt

darüber hinaus im Rahmen des von der Konzernleitung prognostizierten

Jahresumsatzes von etwa CHF 1 Mrd.



Allgemeines Marktumfeld der Arbonia



Auch im zweiten Halbjahr 2016 blieb die Bautätigkeit in dem für

die Arbonia wichtigen Markt Deutschland auf einem hohen Niveau: Eine

anhaltend hohe Zuwanderung aus dem Ausland sowie die Binnenmigration

in den Ballungszentren sorgten für eine steigende Nachfrage nach

Wohnraum. Hinzu kamen ein weiterhin historisch tiefes Zinsniveau und

ein Mangel an alternativen Anlagemöglichkeiten, welche die

Investitionen in Wohnungsneubauten weiter antrieben. Das Wachstum

wird allerdings von dem bereits an der Kapazitätsgrenze arbeitenden

Baugewerbe gebremst.



Der Schweizer Markt leidet weiterhin am anhaltend starken

Wettbewerbs- und Importdruck und einem rückläufigen Gewerbebau.



Die zunehmende politische und finanzielle Instabilität in gewissen

europäischen Märkten beeinträchtigte auch das Investitionsklima,

allen voran in Italien. Dieser Markt startete zu Jahresbeginn

vielversprechend, enttäuschte aber im Jahresverlauf. Die

osteuropäischen Märkte Slowakei, Tschechien und Polen entwickelten

sich auch im zweiten Semester mit erfreulichen Wachstumsraten.



Umsatzentwicklung in den Divisionen



Bei der Division Gebäudetechnik stieg der Gesamtumsatz von CHF

462.2 Mio. auf CHF 486.8 Mio. im Vorjahr, was einem Wachstum von 5.3%

entspricht. Währungs- und akquisitionsbereinigt verbesserte sich das

Umsatzergebnis um 1.1%. Vor allem in Deutschland profitierte die

Division von der positiven Entwicklung im Wohnungsbau, wohingegen die

Schweiz aufgrund der intensiven Wettbewerbssituation und des durch

die Frankenstärke anhaltenden Importdrucks schwierig war. Die

Absatzsituation in Russland blieb angesichts der schrumpfenden

Gesamtwirtschaft, der Währungsschwankungen und dem lokalen Wettbewerb

herausfordernd. Positive Impulse zeigten die Märkte im Mittleren

Osten.



Die Division Gebäudehülle erreichte vor allem akquisitionsbedingt

eine Umsatzsteigerung um 5.9%, von CHF 331.4 Mio. im Vorjahr auf CHF

350.8 Mio. Währungs- und akquisitionsbereinigt ergab sich ein

Rückgang von -1.2%. In 2016 wirkte sich insbesondere die

Konsolidierung von Wertbau über das gesamte Jahr erfreulich aus.

Positiv entwickelten sich ausserdem auch die Unternehmen Slovaktual

und Dobroplast, während EgoKiefer volumen- und preisbedingt einen

leichten Umsatzrückgang verzeichnete. 2016 war ein wie erwartet

herausforderndes Jahr aufgrund des laufenden Transformationsprozesses

und dem insbesondere in der Schweiz weiterhin anspruchsvollen

Marktumfeld.



Der Umsatz der Division Gebäudesicherheit stieg von CHF 147.6 Mio.

im Vorjahr auf CHF 156.7 Mio., (+6.2%), was akquisitions- und

währungsbereinigt einem Wachstum von 4.5% zum Vorjahr entspricht. Für

das Wachstum der Business Unit Profilsysteme war vor allem der

Bildungs- und Gesundheitsbau verantwortlich, während sich der

Nichtwohnungshochbau rückläufig entwickelte. Die im Heimatmarkt

Schweiz tätige Business Unit Spezialtüren behauptete sich gut in

einem sehr kompetitiven Umfeld und eher rückläufigen Markt, und legte

bei den Marktanteilen leicht zu.



Ausblick



Die Konzernleitung der Arbonia hält an dem zum Halbjahr 2016

publizierten Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2016 fest.



Die Gruppe publiziert am 28. Februar 2017 ihren Geschäftsbericht

2016 und führt diesbezüglich eine Bilanzmedienorientierung und

Analystenkonferenz in Zürich durch.



Weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf der Webseite

www.arbonia.com.



