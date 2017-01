Hannover - In dieser Woche richtet sich der Blick der Marktteilnehmer erneut auf die EZB, berichten die Analysten der Nord LB.Dort finde am Donnerstag die erste EZB-Ratssitzung mit Zinsentscheidung im laufenden Jahr statt. Nachdem die Notenbanker in ihrer Sitzung Anfang Dezember die erwarteten Änderungen am Ankaufprogramm beschlossen hätten, dürfte sich der geldpolitische Aktionismus diesmal in Grenzen halten. Die Notenbank habe mittlerweile begonnen, die beschlossenen Änderungen umzusetzen. So könnten seit vergangenem Freitag Anleihen mit einer Rendite unterhalb des aktuellen Einlagesatzes von -0,40% erworben werden. Marktgerüchten zufolge seien zu Beginn der Woche bereits entsprechende Papiere durch das Eurosystem erworben worden. Neue Impulse, insbesondere was die Frage eines möglichen Tapering-Prozesses anbetreffe, dürften diesmal ausbleiben.

