FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist etwas leichter in den Handel am Donnerstag gestartet, nachdem er bereits im Späthandel am Mittwoch den Treasuries nach unten gefolgt war, die nach einer falkenhaften Rede von Fed-Chefin Janet Yellen über die gesamte Kurve hinweg leichter tendierten. Die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am Mittag stufen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch eher als "langweilig" ein. Auch die Anleihestrategen der BayernLB erwarten für den EZB-Tag nicht allzuviel "Die EZB dürfte heute kaum das Zünglein an der Waage sein".

In den kommenden Tagen könnte dann allerdings Schwung in den Anleihehandel kommen. Auslöser könnte Donald Trump werden, wenn er die Rede zur Amtseinführung nutzt, um seine Pläne zu konkretisieren. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 28 Ticks auf 162,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,03 Prozent und das Tagestief bei 162,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 57.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert fünf Ticks auf 133,25 Prozent.

January 19, 2017 02:47 ET (07:47 GMT)

