NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Covestro von 36 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Für den deutschen Kunststoffhersteller seien die Aussichten wegen einer nachlassenden Marktknappheit bei Polyurethan aber nicht ganz so rosig, begründete er sein negatives Anlagevotum./edh/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006062144

AXC0054 2017-01-19/09:20