Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Beige Book: US-Wirtschaft wächst weiter maßvoll

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge Ende 2016 ihren Wachstumskurs mit einer maßvollen Geschwindigkeit in den meisten Regionen des Landes fortgesetzt. Die Unternehmen hätten sich optimistisch über ihre Erwartungen an das Jahr 2017 gezeigt, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. In vielen Regionen werde davon ausgegangen, dass der Arbeitsmarkt enger wird und der Druck auf steigende Löhne zunimmt. Dabei würden die Arbeitgeber Mitarbeiter wie bislang oder sogar verstärkt neu einstellen.

Yellen betont Fed-Unabhängigkeit und Fokus auf Wirtschaftsentwicklung

Die Präsidentin der US-Notenbank, Janet Yellen, hat die Unabhängigkeit der Federal Reserve und deren Fokussierung auf die langfristig gesunde Entwicklung der Wirtschaft betont. Die Notenbank sei dabei frei von kurzzeitigem politischem Druck. Die Aussagen von Yellen kommen nur wenige Tage vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hatte während dem Wahlkampf erklärt, die Fed sei parteiisch da sie die Demokraten favorisiere.

Australiens Arbeitslosenquote auf höchstem Stand seit sechs Monaten

Die Arbeitslosenquote Australiens ist im Dezember auf den höchsten Stand seit sechs Monaten gestiegen und hat damit Sorgen über den Zustand der Konjunktur in Down Under neue Nahrung gegeben. Die Arbeitslosenquote stieg im Dezember den zweiten Monat in Folge auf saisonbereinigt 5,8 Prozent von 5,7 Prozent im November. Volkswirte hatte für Dezember eigentlich eine unveränderte Quote von 5,7 Prozent vorhergesagt.

Trump benennt letzten Posten im Kabinett

Der angehende US-Präsident Donald Trump macht den ehemaligen Gouverneur von Georgia, Sonny Perdue, zum Landwirtschaftsminister und füllt damit den letzten Posten in seinem Kabinett. Der Senat muss der Ernennung Perdues noch zustimmen. Perdue gehört der Republikanischen Partei an und amtierte von 2003 bis 2011 als der 81. Gouverneur des Bundesstaates Georgia.

Nato-Generalsekretär: Deutlich mehr Cyberattacken gegen Bündnis

Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Zahl der Cyberangriffe auf die Nato deutlich zugenommen. "Nach unseren neuesten Erhebungen gab es im vergangenen Jahr pro Monat durchschnittlich 500 bedrohliche Cyberangriffe auf Einrichtungen der Nato, die ein intensives Eingreifen von Seiten unserer Experten erforderlich machten", sagte Stoltenberg der Welt. Das sei ein Anstieg von 60 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Wikileaks-Gründer Assange stimmt Auslieferung nur bei Wahrung seiner Rechte zu

Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat nicht ausgeschlossen, dass ihr Gründer Julian Assange seiner Auslieferung in die USA zustimmt - allerdings nur wenn seine Rechte gewährt seien. Nach der von US-Präsident Barack Obama angekündigten Verkürzung der Haftzeit für die Wikileaks-Informantin Chelsea Manning könnte Assange dazu auch ohne angemessene Gegenleistung bereit sein, kündigte Wikileaks am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter an.

Vertrauen in die Altersvorsorge stark gesunken

Das Vertrauen der Deutschen in die Sicherheit der gesetzlichen, betrieblichen und der privaten Altersvorsorge ist deutlich gesunken. Das ergab die am Donnerstag veröffentlichte jährliche Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA). Die Einschätzungen seien so niedrig wie seit 2010 nicht mehr. Das Institut ließ Mitte Dezember rund tausend Deutsche im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragen - Schüler, Studenten, Auszubildende und Rentner nahmen nicht teil.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

Niederlande Arbeitslosenquote Dez 5,4% - CBS

Niederlande Arbeitslosenquote Nov war 5,6% - CBS

GB/RICS-Hauspreisindex Dez +24 (Nov: +29)

GB/RICS-Hauspreisindex Dez PROGNOSE: +32

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.