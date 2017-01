Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zeist/Wien/Berlin/Zürich (pts010/19.01.2017/09:00) - Mehrere tausend Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz haben bereits an der aktuellen Umfrage von datenschutztag.org https://www.datenschutztag.org teilgenommen und ihrer Meinung zur Überwachungspolitik Gewicht verliehen. Eine groß angelegte Umfrage über Datenschutz und Privatsphäre könnte die erfolgreichste im deutschsprachigen Raum werden. Tausende Menschen haben bereits ihre Meinung zur ausufernden Überwachungspolitik geäußert und es dürften noch viel mehr werden. Die jüngsten Ankündigungen aus politischen Kreisen wurden von den Bürgern offenbar nicht ausschließlich wohlwollend aufgenommen - im Gegenteil, es ist eine steigende Sensibilisierung zu sehen. Sowohl das BND-Gesetz in Deutschland, die vom österreichischen Innenminister geplante Massenüberwachung mithilfe vernetzter privater Überwachungskameras oder die nicht enden wollende Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung motivieren die Bürger, aktiv zu werden. "Seit 2013 hat sich viel geändert. Während Regierungen und Wirtschaft die Daumenschrauben bei der Überwachung weiter anziehen, wird den Menschen bewusst, dass sie Bürgerrechte verlieren und die Demokratie stückweise abgebaut wird", so Jörg Bauer, Pressesprecher von Datenschutztag.org und StartPage. "Das ist auch der Grund, warum NGOs und Unternehmen, die an Lösungen zur Vermeidung von Massendatenspeicherung und Überwachung arbeiten, enger zusammenrücken. Wir werden in den nächsten Jahren gemeinsam für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen und die Bürger über gegenwärtige und geplante Überwachungsorgien informieren." Die Umfrage wird in Kooperation von StartPage.com, Epicenter.works (vormals AKVorrat) und Digitalcourage durchgeführt und läuft noch bis zum 24.1.2017. Über StartPage StartPage ist die erste Datenschutz-Suchmaschine der Welt mit Firmensitz in Europa und somit außerhalb der US-Gerichtsbarkeit und deren Anordnungen zur massenhaften Datenerhebung. StartPage ist von Dritten zertifiziert und bietet bei jeder Suche einen kostenlosen Proxyservice. Über Epicenter.works Epicenter.works ist aus dem Arbeitskreis Vorratsdaten Österreich (AKVorrat) hervorgegangen, der seit 2010 in Österreich aktiv ist. 2014 hat der AKVorrat nach jahrelangem Widerstand die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung erwirkt. Die Klage vor den Höchstgerichten in Europa (EuGH) und Österreich (VfGH) hat zur Aufhebung dieser Form von anlassloser Massenüberwachung geführt. Seitdem tritt die Organisation mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen überbordende Überwachung und für das Grundrecht auf Privatsphäre ein. Über Digitalcourage Digitalcourage e.V. (vormals: FoeBuD e.V.) setzt sich seit 1987 für Grundrechte und Datenschutz ein. Bei Digitalcourage treffen unterschiedlichste Menschen zusammen, die Technik und Politik kritisch erkunden und menschenwürdig gestalten wollen. Digitalcourage klärt durch Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Veranstaltungen und charmante Aktionen auf. So richtet Digitalcourage jährlich die BigBrotherAwards ("Oscars für Datenkraken") in Deutschland aus. Mit unserem Fachwissen mischen wir uns - auch ungefragt - in politische Prozesse ein. (Ende) Aussender: Datenschutztag Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: +43 664 411 50 93 E-Mail: info@datenschutztag.org Website: www.datenschutztag.org Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170119010

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)