Frankfurt - Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank und die Pressekonferenz Mario Draghis ziehen heute die meiste Aufmerksamkeit auf sich, berichten die Analysten der Helaba.Nachdem die deutsche Inflationsrate im Dezember deutlich zugelegt habe und mit 1,7% gg. VJ das höchste Niveau seit 2013 erreicht worden sei, sei vielfach Kritik an der super-expansiven Geldpolitik der EZB geäußert worden. Eine Fokussierung auf den deutschen Wert ist zwar hierzulande verständlich, im Hinblick auf die EZB-Politik aber nicht zielführend, so die Analysten der Helaba. In anderen Ländern lägen die Inflationsraten deutlich niedriger, so in Italien mit 0,5% gg. VJ. Dies zeige einmal mehr das Dilemma der EZB, eine einheitliche Geldpolitik für einen heterogenen Währungsraum vorgeben zu müssen.

