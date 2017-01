Die Raumfahrt gehörte bislang nicht unbedingt zu den Lieblingsthemen von Donald Trump. Umso mehr Sorgen macht man sich derzeit bei der Nasa. Wohin führt der Weg der Weltraumbehörde unter dem neuen Präsidenten?

Mars? Mond? Zunächst einmal müssten die Schlaglöcher auf dem Boden zu Hause in den USA repariert werden, antwortete Donald Trump während des Wahlkampfs auf die Frage eines kleinen Jungen. Früher sei die US-Raumfahrtbehörde Nasa großartig gewesen. "Jetzt haben wir größere Probleme."

Ansonsten erwähnte Trump, der am Freitagabend seinen Amtseid als republikanischer Nachfolger von US-Präsident Barack Obama ablegen wird, das Thema im Wahlkampf äußerst selten. Allerdings sagte er noch dieses: "Ich liebe die Nasa. Ich liebe das, wofür sie steht."

Wie so manche Aussagen von Trump stifteten auch die zur Raumfahrt Verwirrung, vor allem im Hauptquartier der Nasa in Washington. Was will Trump - und vor allem, was will er nicht? Konkrete Aussagen oder Ankündigungen gibt es von ihm dazu bislang keine.

Trump und sein Team müssten "erstmal herausfinden, wie man eine Regierung führt", sagte der Raumfahrtexperte Keith Cowing dem "Houston Chronicle". "Ich glaube nicht, dass es für die Nasa schon einen großen Plan gibt. Das ist das letzte, woran sie gerade denken."

Geht es zum Mond oder zum Mars?

So bleibt den mehr als 17.000 Mitarbeitern der Nasa erst einmal nichts anderes übrig, als abzuwarten und Gerüchte und Andeutungen zu interpretieren. Trumps angekündigte Steuerkürzungen wären jedenfalls kein gutes Omen für die extrem teuren und langfristigen Nasa-Missionen.

Die erste Frage vieler Beobachter aber ist meist: Wohin geht es? "Journey to Mars" (Deutsch etwa: Auf dem Weg zum Mars) ist seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...