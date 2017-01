Frankfurt - Am Primärmarkt sorgen heute die Schatzämter in Spanien und Frankreich für den emissionsstärksten Tag der Handelswoche, berichten die Analysten der Helaba.Allein in Frankreich belaufe sich das Zielvolumen der konventionellen und inflationsindexierten OAT-Serien auf bis zu 10 Mrd. EUR. Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer dürfte dabei auf der neuen dreijährigen Anleihe liegen. Die Quotierungen am grauen Markt würden auf eine Zuteilung im Bereich um -0,44% schließen lassen.

