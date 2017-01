Wien - Die Experten der Erste Asset Management rechnen für 2017 mit einem Anstieg des globalen Wirtschaftswachstums.Erstmals seit Jahren würden die Schwellenländer erstmals wieder die Rolle als Wachstumslokomotive übernehmen. Gestützt werde diese Prognose auf den Ausblick auf weitere Zinssenkungen, die Erholung an den Rohstoffmärkten sowie günstigeren Währungen vieler Schwellenländer. Stärkere Kursschwankungen an den Märkten könnten durch die schwierige politische Lage in Europa ausgelöst werden. "Neben den diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sind auch Neuwahlen in Spanien und Italien nicht auszuschließen", sage Gerold Permoser, Chief Investment Officer der Erste Asset Management.

