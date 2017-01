DJ PTA-Adhoc: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG: Finaler Jahresabschluss 2015/16Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta014/19.01.2017/09:45) - Sanochemia - Wachstumskurs wurde erfolgreich

fortgesetzt



Wien, 19. Jänner 2017 - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien

(ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt heute ihre geprüften und

bestätigten Jahreskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015/16 (1.10.2015 bis

30.09.2016) bekannt.



SANOCHEMIA konnte die geplante Wachstumssteigerung umsetzen und ein

Umsatzwachstum von 10 Prozent realisieren. Trotz der damit verbundenen hohen

Anlauf- und Einführungskosten zeigt sich das EBIT positiv.



Umsatz und Ertragslage:



Platz für Erfolg: Umsatzwachstum und weiterhin positives EBIT



* Umsatz: TEUR 39.301 (VJ: TEUR 35.620)

* EBIT: TEUR 713 (VJ: TEUR 1.646)

* Ergebnis nach Steuern: TEUR -555 (VJ: TEUR 384)



Das Unternehmen erzielte einen Konzernumsatz von TEUR 39.301 (VJ: TEUR 35.620)

und konnte somit die geplante Umsatzsteigerung in Höhe von 10 Prozent für das

Geschäftsjahr 2015/16 erreichen. Das EBIT ist mit TEUR 713 weiterhin positiv,

wenn auch niedriger ausgefallen als im Geschäftsjahr 2014/15. Das

Betriebsergebnis beläuft sich auf TEUR -555 (VJ TEUR 384). Zurückzuführen ist

der Ergebnisrückgang auf die Anlauf- und Einführungskosten für den Launch des

neuen MRT-Produktes sowie ein Währungsverlust beim britischen Pfund. Darüber

hinaus wurden im Vorjahr außerordentlich hohe Lizenzerträge generiert, die

im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder im durchschnittlichen Bereich lagen.



* Die aktivierte Eigenleistung von TEUR 789 (VJ: TEUR 923) resultiert im

Wesentlichen aus Kosten für die Entwicklung von Kontrastmitteln für den US-Markt

und neuen Veterinärmedizinischen Produkten.

* Die Bestandsveränderung wurde mit TEUR 1.330 im Vergleich zum Vorjahr positiv

ausgewiesen - Gründe sind die gesteigerten Umsätze im Humanbereich mit

entsprechender Lagervorhaltung, die Product Launches und eine gesteigerte

Auftragslage und auch der historisch tiefe Lagerstand zum Stichtag des

Vorjahres. Insgesamt konnte aus dem Umsatzwachstum eine Steigerung der

Betriebsleistung um 5,4 Mio. Euro (TEUR 43.149, VJ: TEUR 37.711) erreicht

werden.

* Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken auf TEUR 1.630 (VJ: TEUR 2.533)

aufgrund geringerer Lizenzeinnahmen.



Ergebnisanalyse

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich

gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf TEUR 3.227 (VJ: 4.203) . Nach Abzug der

konstant gebliebenen Abschreibungen ergibt sich daraus ein um 1 Mio. Euro

gesunkenes Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von TEUR 713 (VJ: TEUR 1.646).

Die Zinsaufwendungen, vor allem im Hinblick auf die Anleiheverbindlichkeiten, in

Höhe von TEUR 1.215 (VJ: TEUR 1.126) führten erwartungsgemäß zu einem

negativen Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR -1.171 welches auf

Vorjahresniveau (TEUR -1.076) liegt.



Aufgrund des verminderten Ergebnisses aus der Betriebstätigkeit wurde ein

negatives Vorsteuerergebnis (EBT) in der Höhe von TEUR -458 (VJ: TEUR 570)

ausgewiesen. Nach einem Steueraufwand von TEUR 97 (VJ: TEUR 186) ergibt sich ein

Ergebnis nach Steuern von TEUR -555 (VJ: TEUR 384). Daraus resultiert ein

Ergebnis je Aktie von -0,04 Euro (VJ: 0,03 Euro).



Finanz- und Vermögenslage:



Aktiva

Die immateriellen Vermögenswerte stiegen leicht auf TEUR 26.794 (VJ: TEUR

26.435). Im Wesentlichen reduzierte sich das langfristige Vermögen aufgrund der

planmäßigen, linearen Abschreibungen bei Sachanlagen wie Gebäuden und

Betriebsanlagen auf TEUR 47.500 (VJ: TEUR 48.196).



Bei den kurzfristigen Vermögenswerten stiegen die Vorräte zum Stichtag auf TEUR

10.552 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 8.380) aufgrund hoher Auftragsbestände und

des erhöhten Umsatzes. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich

zum Stichtag auf TEUR 10.479 (VJ: TEUR 7.402) aufgrund wertmäßig

bedeutender Umsätze kurz vor dem Bilanzstichtag. Deutlich verbessert haben sich

- vor allem durch die Auszahlung eines Bankdarlehens in Höhe von EUR 3 Mio. zur

Refinanzierung der Anleihe - die liquiden Mittel auf TEUR 6.366 (VJ: TEUR 2.678)

; gesamthaft bildeten sich daher die kurzfristigen Vermögenswerte

stichtagsbezogen mit TEUR 30.179 ab und lagen damit deutlich über dem

Vorjahresniveau (VJ: TEUR 21.078).



Passiva:

Beim Eigenkapital ergaben sich Veränderungen bei den kumulierten Ergebnissen auf

TEUR 12.272 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 12.827), bei der

Währungsumrechnungsdifferenz (TEUR 1.347, VJ: TEUR 1.084) und den

versicherungs-mathematischen Gewinnen/Verlusten (TEUR -321, VJ: TEUR -141). Dies

führte zu einer leichten Verschlechterung des Eigenkapitals auf TEUR 46.945 (60

%) (VJ: TEUR 47.416, 68%). Die langfristigen Schulden stiegen auf TEUR 17.537

(VJ: TEUR 12.048), vor allem bedingt durch Kreditaufnahme für die Refinanzierung

der Anleihe. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich auf TEUR 13.198

(VJ: TEUR 9.811), aufgrund der Steigerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen Dritter, bedingt durch Umsatzsteigerung und Lageraufbau.



Beim Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit konnte erneut ein deutlich

positives Ergebnis in Höhe von TEUR 3.255 (VJ: TEUR 4.885) erzielt werden. Dies

vor allem, weil sich die Veränderung der Verbindlichkeiten aus L & L sowie

gegenüber nahestehenden Unternehmen von TEUR -1.181 im Vorjahr auf TEUR 4.122

deutlich verändert zeigt, wie auch die Veränderung der sonstigen

Verbindlichkeiten und abgegrenzter Schulden von TEUR -59 auf TEUR 1.222 sich

deutlich geändert hat. Nach Abzug gezahlter Zinsen ergibt sich ein positiver

Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von TEUR 2.350 gegenüber einem Ergebnis im

Vorjahr in Höhe von TEUR 3.926. Hauptsächlich aufgrund der Investitionen in die

Entwicklungsprojekte und technischen Anlagen ergibt sich ein negativer Cashflow

aus der Investitionstätigkeit von TEUR -1.976 (VJ: TEUR -1.173). Da im

Geschäftsjahr 2015/16 für die Refinanzierung der Anleihe Kreditmittel in Höhe

von EUR 3 Mio. eingeworben wurden, beläuft sich der Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit auf TEUR 3.355 (VJ: TEUR -1.922) inklusive der

Anleihezinsen. Somit ergibt sich eine gesamthaft positive Veränderung der

Zahlungsmittel um TEUR 3.688 (VJ: TEUR 801) auf TEUR 6.366 zum Stichtag.



Segmentberichterstattung:



HUMANPHARMAZEUTIKA: Umsatzsteigerung, deutlich verbessertes EBIT

* Umsatz: TEUR 24.959 (VJ: TEUR 17.124)

* EBIT: TEUR 2.595 (VJ: TEUR 1.122)



Bei den Umsatzerlösen von TEUR 24.959 konnte ein deutlicher Anstieg gegenüber

dem Vorjahr (TEUR 17.124) verzeichnet werden. Als Gründe dafür sind die

Ausweitung in bestehenden Märkten sowie die Produkteinführung eines neuen

Kontrastmittels zu nennen. Auch das EBIT aus dem Geschäftsbereich zeigt sich mit

TEUR 2.595 (VJ TEUR 1.122) wesentlich verbessert, da die Umsatz- und damit

verbundene absolute Margensteigerungen ohne Kostenerweiterung umgesetzt werden

konnte. Insgesamt trägt das Segment Humanpharmazeutika 64 Prozent zum

Gesamtumsatz des Konzerns bei.



VETERINÄRPHARMAZEUTIKA: leicht negatives Segmentergebnis

* Umsatz: TEUR 6.326 (VJ: TEUR 6.683)

* EBIT: TEUR -46 (VJ: TEUR 49)



Im Geschäftsjahr 2015/16 mussten Umsatzeinbußen (TEUR 6.326, VJ: TEUR 6.683)

hingenommen werden. Dies ist vor allem auf den Wegfall eines wichtigen

Vertriebspartners in Deutschland sowie auf die Rückholung eines wichtigen

Vertriebsproduktes in Österreich durch den Hersteller zurückzuführen. Der

Vertrieb der Veterinärpharmazeutika konzentriert sich traditionell auf Märkte in

Mittel- und Osteuropa und erfolgt derzeit hauptsächlich über die eigenen

Landesgesellschaften der Alvetra u. Werfft GmbH. Das Segment

Veterinärpharmazeutika trägt rund 16 Prozent zum Gesamtumsatz des Konzerns bei.



PRODUKTION: Pharma und Synthese

* Umsatz: TEUR 7.490 (VJ: TEUR 9.054)

* EBIT: TEUR 1.228 (VJ: TEUR 1.655)



Die Umsätze in der Produktion waren im Vergleich zum Vorjahr mit TEUR 7.490

rückläufig. Gründe dafür sind das Auslaufen von Altprodukten in der

Pharmalohnherstellung und Lieferengpässe bei den Neuprodukten sowie ein Rückgang

bei Galantamin. Das Segmentergebnis konnte aber trotzdem positiv ausgewiesen

werden (TEUR 1.228, VJ: TEUR 1.655).

Bei den intersegmentären Umsätzen ist ein leichter Rückgang auf TEUR 7.026 (VJ:

TEUR 8.107) zu verzeichnen. Das Segment Produktion trägt rund 19 Prozent zum

Gesamtumsatz des Konzerns bei.



FORSCHUNG & ENTWICKLUNG: Innovative Produkte aus eigener Entwicklung

* Umsatz: TEUR 597 (VJ: TEUR 2.220)

* EBIT: TEUR -1.334 (VJ: TEUR 112)



Es wurden im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 597 (VJ: TEUR 2.220)

erzielt und das Segmentergebnis wurde mit TEUR -1.334 (VJ: TEUR 112) negativ

ausgewiesen. Der Grund hierfür sind im abgelaufenen Geschäftsjahr geringere

Lizenzzahlungen als im Vorjahr.



AUSBLICK:



SANOCHEMIA strebt ein stabiles und nachhaltiges Wachstum an.

Das künftige Wachstum der SANOCHEMIA baut auf der Internationalisierung der

Produkte sowie auf einer Erweiterung des Portfolios mit Spezialprodukten aus der

eigenen F & E auf. Ein wichtiger Umsatztreiber in den nächsten Jahren sind die

USA - der für 2017 erwartete US-Markteintritt bietet ein entsprechendes

Potenzial für die Zukunft. Die Bearbeitung des Kontrastmittelmarktes in Europa

Die Bearbeitung des Kontrastmittelmarktes in Europa sowie in den Schwellenländern sind weitere Eckpfeiler für die von SANOCHEMIA angestrebte Wachstumsstrategie.



Der geprüfte Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 wird

heute,

19. Jänner 2017, veröffentlicht und auf der Homepage unter

"Konzern-Finanzbericht" verfügbar sein.



