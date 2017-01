Schiebt die Politik mit Theresa May und Donald Trump die Anleihenrenditen an (zumal die US-amerikanischen) oder geht die US-Aktien-Rallye weiter? Wie herausfordernd wird 2017, wie viel Diversifikation ist im Brexit-Jahr notwendig? Fragen an Thomas Meyer zu Drewer von ComStage Thomas Meyer zu Drewer von ComStage sieht für das Börsenjahr 2017 vor allem Aufholpotential für Europas Börsen. Im Gespräch mit Antje Erhard erläutert er warum. Und wie wichtig Diversifikation ist. Der Dow habe 2016 die durchschnittlichen und ohnehin hohen Kursgewinne eines Wahljahres noch überboten, jetzt müsse zunächst Donald Trump "liefern". Breit gestreute Anlagen hatten aber auch schon 2016 viel Zulauf, zB der MSCI World. Eine gute Basis auch für dieses Jahr?