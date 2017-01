Infineon steigt. Seit Mitte letzten Jahres zeigt sich bei der Aktie des Münchener Halbleiter-Spezialisten ein stabiler Aufwärtstrend. Mit einem Mini Future Long kann sich bei einer steigenden Infineon-Aktie eine gut abzusichernde Trend-Chance von 200 Prozent ergeben. Im Update: SAP.

Von Seiten der Analysten waren zuletzt überwiegend positive Meinungen auf Infineon zu hören. So beließ die Credit Suisse ihre Einschätzung zur Aktie nach den letzten Absatzzahlen der Automobilbranche auf Outperform. Auch die Deutsche Bank äußerte sich aussichtsreich und wiederholte ihre Bewertung auf Kaufen mit einem Kursziel von 20 Euro. Auch hier betonten die Analysten den Einfluss des Trends zum autonomen Fahren. In diesem Segment könnte die Halbleiter-Branche stärker wachsen als der Chipsektor gesamt. Im Bereich Automotive sei auch Infineon nach eigenen Angaben einer der wenigen Halbleiter-Hersteller, der mit seinem breiten Produktportfolio an Mikrocontrollern, intelligenten Sensoren, Sende- und Empfangs-ICs für Hochfrequenz und Radar sowie diskreten und integrierten Leistungshalbleitern wichtige Bereiche im modernen Fahrzeug abdeckt. Quartalszahlen werden von Infineon am 2. Februar erwartet. Am 16. Februar findet dann die Hauptversammlung statt.

Infineon (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Infineon-Aktie seit Anfang Juli letzten Jahres in einem Aufwärtstrend, der derzeit zwischen 16,30 und 19,30 Euro beschrieben werden kann. Auf ...

