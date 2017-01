Die Basis hat gewählt: Die Grünen ziehen mit Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Die Entscheidung ist auch ein Wink in Richtung Schwarz-Grün.

Die grünen Parteimitglieder haben sich in der Urwahl ihres Spitzenduos für einen bürgerlichen Kurs der Mitte entschieden: Cem Özdemir führt die Grünen an der Seite von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt als zweiter Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf.

In dem Mitgliederentscheid hat sich der Parteichef mit 35,9 Prozent der Stimmen hauchdünn gegen den schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck (35,7 Prozent) und Fraktionschef Anton Hofreiter (26,2 Prozent) durchgesetzt. Göring-Eckardt, die 70,6 Prozent der Stimmen erhielt, hatte den Platz in der Doppelspitze bereits sicher, da nach den Grünen-Statuten mindestens eine Frau unter den Kandidaten sein muss.

"Das ist das richtige Duo für diese Zeit", sagte der Geschäftsführer der Grünen, ...

