Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat SAP vor Zahlen zum vierten Quartal in ihre "Conviction Buy List" aufgenommen und das Kursziel von 100 auf 110 Euro angehoben. In Erwartung guter Kennziffern habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr 2016 erhöht, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Donnerstag. Zudem dürfte der Softwarekonzern mit seiner Datenbanktechnik S4 Hana 2017 durchstarten und die SAP-Aktie überdurchschnittlich zulegen./edh/zb

