Wien (pta015/19.01.2017/10:00) - Schlumberger Aktiengesellschaft veröffentlicht

Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats zum

Übernahmeangebot der Sastre Holding S.A.



Die Schlumberger Aktiengesellschaft, Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien,

ISIN AT0000779061 und ISIN AT0000779079, hat heute die Äußerungen des

Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 14 ÜbG sowie die Beurteilung

des Sachverständigen gemäß § 14 Abs 2 iVm § 13 ÜbG zum freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebot gemäß §§ 4 ff ÜbG der Sastre

Holding S.A. an die Aktionäre der Schlumberger Aktiengesellschaft vom 05.01.2017

veröffentlicht.



Ausfertigungen der Äußerungen liegen ab heute am Sitz der Schlumberger

Aktiengesellschaft, Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien, Investor

Relations, kostenlos auf und sind auf Website des Unternehmens unter

https://gruppe.schlumberger.at/investor-relations abrufbar. Zudem sind die

Berichte auch auf der Website der Übernahmekommission unter www.takeover.at

abrufbar.



Wien, 19.01.2017



Schlumberger Aktiengesellschaft



