Wien - US-Staatsanleihen (10J) verzeichneten gestern Abend steigende Renditen, während der US-Dollar gegenüber dem Euro zulegen konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese Bewegungen seien hauptsächlich Äußerungen von FED-Chefin Yellen geschuldet. So habe Yellen gestern in einer Rede in San Francisco gesagt, dass es angesichts eines nahezu voll ausgelasteten Arbeitsmarktes "Sinn mache", die Zinsen schrittweise zu erhöhen. Ein zu langes Abwarten könne demgegenüber unter anderem zu hohe Inflation zur Folge haben. Das gestern Abend veröffentlichte Beige Book der FED habe die Märkte hingegen kaum bewegt. So habe sich die Einschätzung zur Konjunktur und zum Arbeitsmarkt nur wenig geändert.

