Die politische Krise scheint vorerst überwunden: Ex-General Rumen Radew ist als neuer bulgarischer Präsident vereidigt worden. Nach seiner Amtseinführung werden die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen folgen.

Der neue bulgarische Präsident Rumen Radew (53) hat den Amtseid abgelegt. Die Vereidigung fand am Donnerstag im Parlament in Sofia in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...