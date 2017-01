Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktie des heimischen Kautschuk- und Kunststoffherstellers Semperit bestätigt. Auch das Kursziel von 30,00 Euro wurde von den Experten unverändert belassen.

Die Beendigung des Joint Ventures für Handschuhproduktion in Thailand bewertet der Baader-Analyst Christian Obst positiv. Die nun geschlichteten Rechtsstreitigkeiten mit dem thailändischen Partner Sri Trang hätten dem Semperit-Management viel Aufmerksamkeit gekostet. Der Rückgang der Rentabilität des Gemeinschaftsunternehmens war für Semperit aufgrund des Mangels an Informationen sehr schwer zu verstehen.

Jetzt kann sich Semperit zu 100 Prozent auf die eigene Handschuhherstellung konzentrieren, schreiben die Experten in ihrer Publikation vom Donnerstag. Die Baader Bank sieht den Gummihandschuhmarkt aber weiterhin herausfordernd, da die Produktionskosten Energie und Gummi steigen und der Markt Überkapazitäten ausgesetzt sei.

Die Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 lauten weiterhin auf 1,73 Euro bzw. 2,43 Euro je Aktie. Die Dividendenprognosen liegen bei 1,00 Euro (für 2016) und 1,30 Euro (für 2017) pro Anteilsschein.

Am Donnerstagvormittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,12 Prozent auf 29,225 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste

AFA0029 2017-01-19/11:30

ISIN: AT0000785555