Das schrieb das Händlerportal "Streetinsider.com" am Mittwoch unter Berufung auf eine Quelle. Analysten sind jedoch skeptisch. Die Aktien von Mead Johnson schlossen an der Wall Street am Mittwoch auf dem Tageshöchststand bei 75,25 USD. Händler verwiesen auf den Bericht, wonach Nestlé ein Auge auf das US-Unternehmen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...