Deutschlands Altenpflegerinnen haben Angst vor den Folgen der neuen Pflegereform für die 13.000 Pflegeheime. Sie rechnen mit höheren Anforderungen als bisher, dabei ist die aktuelle Situation schon heikel.

Eigentlich waren es nur gute Nachrichten, die Gesundheitsminister Hermann Gröhe aus Anlass des Inkrafttretens seiner großen Pflegereform Angang Januar zu verkünden hatte: Aus den bisher einseitig an körperlichen Gebrechen ausgerichteten drei Pflegestufen sind fünf Pflegegrade geworden, die Hilfe erstmals auch denen versprechen, die aus seelischen Gründen oder wegen nachlassender Denkleistung ihren Alltag nicht mehr alleine bewältigen können. Dabei wurden die neuen Leistungen so gestrickt, dass sie den Menschen helfen, möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld zu bleiben.

Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 3 (nach altem Recht entspricht das Pflegestufe 1 plus Demenz) seit Januar für seine ambulante Pflege zu Hause 1.298 Euro im Monat von der Pflegeversicherung erhält, 609 Euro mehr als nach altem Recht. Darüber hinaus hat er Anspruch auf weitere 1.298 Euro, wenn er ergänzend teilstationäre Pflege in Anspruch nimmt; etwa, weil die Angehörigen mit der Betreuung in der Nacht überfordert sind (Nachtpflege im Heim) oder am Tag ein paar Stunden Entlastung brauchen. Für den gleichen Patienten zahlt die Pflegeversicherung aber nur 1.262 Euro, wenn er dauerhaft in ein Pflegeheim zieht. Das sind gute Nachrichten für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen.

Doch beim Pflegepersonal lösen diese Veränderung eher gemischte Gefühle aus. Dies belegt eine repräsentative Umfrage des Fachverlags Vinzentz. Danach fürchten die Pflegepersonen in den über 13.000 Pflegeheimen in Deutschland, dass sich für sie die Arbeitsbedingungen weiter massiv verschlechtern werden, weil in Zukunft der Anteil der leichteren Pflegefälle in den Heimen deutlich sinken wird. Wer pflegebedürftig ist, werde künftig politisch gewollt so lange wie möglich zu Hause bleiben.

Heute machen Pflegebedürftige mit Pflegestufe 1 noch zwei Fünftel der Heimbewohner aus. Nur 20 Prozent gelten als Schwerstpflegebedürftige. 79 bis 89 Prozent der Befragten erwarten wegen der aktuellen Höherbewertung der ambulanten Pflege, dass in Zukunft deutlich mehr Patienten erst mit schweren kognitiven Einschränkungen und vielen unterschiedlichen Erkrankungen im Heim landen werden. Immer häufiger würden Pflegebedürftige erst kurz vor dem Tod ins Heim wechseln, fürchten sie. Sterbebegleitung werde deshalb zu einem Schwerpunkt der täglichen Arbeit werden.

"Das Personal in den Heimen arbeitet aber heute schon am Limit", sagt dazu Monika Gaier, Altenpflegespezialistin und Chefredakteurin beim Vinzentz-Netzwerk. Tatsächlich fürchten die Befragten, dass die fachlichen Anforderungen steigen werden und, dass dies den schon bestehenden Fachkräftemangel in der Altenpflege weiter verschärfen wird. Diese Ängste seien alles andere als aus der Luft gegriffen, meint Christel Bienstein, Vorsitzende des Berufsverbands für Pflegeberufe. "Schon heute kommen in der Nacht auf einen Betreuer im Heim im Durchschnitt 52 Pflegebedürftige." Die meisten Hygiene-Probleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...