Der westaustralische Vanadium-Developer Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) ist dabei die lokale Vanadium-Elektrolyt-Produktion schnell voranzutreiben, um den wachsenden Energiespeichermarkt zu beliefern und gibt die letzten Entwicklungen in seiner Energiespeicher-Strategie bekannt. Highlights der Pressemitteilung Vanadium-Elektrolyt-Pilotanlage wurde erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Erste Chargen von Vanadium-Elektrolyt werden erfolgreich in der Pilot-Anlage produziert. Beginn der Konzept-Studie für die australische Vanadium-Elektrolyt-Anlage. AVL hat das Ziel V2O5 Produkte in Australien zu vermarkten. Bereits am 7. Juni 2016 wurde darüber berichtet, dass Australian Vanadium die Pilotelektrolyt-Anlage von C-Tech Innovation Ltd gekauft hat. Nun wurde diese Anlage erfolgreich an der University of Western Australia installiert und in Betrieb genommen. Hierbei werden Vanadium-Elektrolyte hergestellt, die...

