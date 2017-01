Liebe Trader,

seit grob Anfang 2011 tendiert die Aktie der Bauer AG in einem ungebrochenen Abwärtstrend und gab in der Summe von 39,90 Euro auf ein bisheriges Verlaufstief von 9,43 Euro bis Ende November 2016 nach. Dieses tiefe Kursniveau rief jedoch ungeahnt kauffreudige Bullen auf den Plan, die in dem Wertpapier kurz darauf für eine nachhaltige Trendwende und einen anschließenden Kursanstieg bis 15,19 Euro sorgen konnten. Hierbei gelang es sogar den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis dynamisch zu überwinden - kurz darauf stellte sich jedoch eine regelkonforme Pullbackphase ein, die sich nun zurück auf die 200-Tage Durchschnittslinie und das 38,2 % Fibonacci-Retracement zubewegt. Aber ausgerechnet dieses Niveau eignet sich hervorragend für ein anschließendes Long-Investment, sobald es der Bauer-Aktie auch tatsächlich gelingt in diesem Bereich eine Stabilisierung herbeizuführen. Daher sollte der weitere Kursverlauf des Wertpapiers ab jetzt engmaschig beobachtet werden.

Long-Chance:

Noch müssen sich Investoren gedulden, bis das Wertpapier des Maschinenbauers auf das Unterstützungsniveau um 12,81 Euro zurücksetzt. Dort können anschließend bei einer sich abzeichnen Stabilisierung Long-Positionen eingegangen werden - ein Rücklauf an die aktuellen Jahreshochs bei 15,19 Euro wäre in diesem Fall zu favorisieren. Ein Ausbruch darüber eröffnet schließlich weiteres Kurspotential an die 200-Tage Durchschnittslinie auf Wochenbasis, sowie das Widerstandsniveau von rund 16,00 Euro. Eine entsprechende Verlustbegrenzung ist unterhalb der zu erwartenden Tiefs anzusetzen. Geht es mit der Aktie hingegen nachhaltig unter das rote Zugband abwärts, so müssen sich Anleger auf einen weiteren Abverkauf zum 61,8 % Fibonacci-Retracement einstellen. In diesem Bereich erhalten Anleger erneut die Chance eine Trendwende zu vollziehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: 12,80 Euro

Kursziel: 15,19 / 16,00 Euro

Stopp: < 12,45 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,35 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bauer AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,53 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

