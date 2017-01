Der französische Spirituosen-Hersteller Remy Cointreau kann schon jetzt aufs bevorstehende chinesische Neujahrsfest anstoßen. Der Umsatz mit dem beliebten Contreau-Likör erhöht sich um 22 Prozent.

Vor den großen Feierlichkeiten in diesem Monat deckten sich viele Chinesen mit Cognac ein, wie der Remy-Martin-Hersteller am Donnerstag mitteilte. Diese Vorratskäufe trugen demnach im abgelaufenen Quartal maßgeblich zum Umsatzplus von neun Prozent auf 323,3 Millionen Euro bei. Dies brachte auch die Anleger in Feierlaune: ...

