In der heutigen Sendung mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR steht zunächst die Sportartikelbranche im Fokus. Gute Nachrichten gibt es von Adidas. Der Chart hat ein neues Kaufsignal generiert. Das liegt vor allem an Aussagen des neuen Adidas-Chefs Kasper Rorstedt. Deutsch nimmt in dieser Sendung außerdem die Aktien von Puma, Nike, Walt Disney, Altria und Vectron unter die Lupe. Der Experte gibt Tipps, wie sich Anleger im Hinblick auf diese Werte verhalten sollten.