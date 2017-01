Lieber Leser,

wenn sich Vorstände eines Unternehmens zur eigenen Geschäftslage äußern, dann ist eines vorhersehbar: Sie werden ihre Firma nahezu immer in einem positiven Licht darstellen oder zumindest eine unbequeme Wahrheit so wohlwollend wie möglich zu präsentieren.

Der Jinkosolar-Chef Li-Xiande verhält sich da nicht anders: In einem Brief an seine Mitarbeiter wies er vor knapp 2 Wochen darauf hin, dass Solarenergie mittlerweile keine Absicherungsenergie, sondern ...

